شاهد.. بوسي بإطلالة رقيقة في شوارع لندن

شاركت المطربة بوسي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا جديدة لها خلال تواجدها فى شوارع لندن.



وظهرت "بوسى" فى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة ورقيقة، مرتدية بنطلون جينز، ونسقت معه سترة قطنية مطبوعة باللون الأبيض، كما انتعلت حذاء رياضى مسطح مزج بين اللون الكحلي والأحمر، ممسكة بحقيبة يد متوسطة الحجم.



واعتمدت "بوسي" على خصلات شعرها القصير المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئًا زاد من جمالها.