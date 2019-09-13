البنك الأوروبي: مصرف كيتشنر شريان حياة لمنظومة الزراعة بمصر

قال الخبير الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة بالبنك الأوروبي، الدكتور رونالد رامش، إن هناك عددا من تجارب الدول الأوربية في إدارة المخلفات الصلبة، وأن الأسلوب الذى يتم اختياره في إدارة المخلفات الصلبة يختلف من دولة لأخرى.



وقال، خلال اللقاء التدريبي الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، إن مصرف كيتشنر يعد شريان حياة لمنظومة زراعية كبرى بمصر والممتد بطول 69 كم، ويستفيد منه 182 قرية في المحافظات الثلاث.



وأشار د. رونالد إلى أن حل مشكلة المصرف والتي تهتم بها الحكومة المصرية حاليًا ستساعد على حل أكثر من مشكلة مثل إزالة المخلفات وتدويرها وتنقية مياه المصرف لاستخدامها في وسائل الرى والزراعة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة في نطاق المصرف.