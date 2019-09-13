الأرصاد: تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية (فيديو)

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، محمود شاهين، إن طقس اليوم الجمعة، يشهد تحسنا واضحا في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية على كافة أنحاء الجمهورية.



وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن فصل الخريف يبدأ بعد 10 أيام، لافتًا إلى أن الأجواء مستقرة، وأن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.



وحذر "شاهين"، من زيادة وكثافة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.