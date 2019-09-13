الصين تشهد تحسنًا في الرعاية الصحية على مستوى المجمعات السكنية

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن البنية التحتية الطبية على مستوى المجمعات السكنية وتصنيف العامل الطبيين حققت تطورًا في السنوات الأخيرة حسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، إن قدرة الخدمات الطبية في المستشفيات على مستوى المحافظة قد تحسنت بشكل كبير، حيث تمكن 80 % من السكان المحليين من الوصول إلى مركز طبي في غضون 15 دقيقة.



وأضافت اللجنة، أن الصين لديها أكثر من 3.96 مليون فرد من الطواقم الطبية على مستوى المجمعات السكنية، وقد وصل عدد الأطباء المسجلين والأطباء المساعدين إلى 1.3 مليون بزيادة عن 7.1 في المائة و30 في المائة في عام 2012 على الترتيب.



وتم تعزيز التأمين الطبي الأساسي والذي يغطي الآن أكثر من 1.35 مليار من سكان المناطق الحضرية والريفية، مع تجاوز نسبة المسجلين في التأمين الطبي الأساسي في المناطق الحضرية والريفية 98 في المائة، وفقًا للجنة.



وبلغت نفقات ميزانية الحكومة المركزية من عام 2012 إلى عام 2018 لتحسين البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية على مستوى المجمعات السكنية أكثر من 90 مليار يوان (حوالي 12.7 مليار دولار أمريكي)، بحسب اللجنة.