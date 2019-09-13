شركة سايك فولكس فاجن توسع إنتاجها في مصنع شينجيانج

تخطط شركة سايك فولكس فاجن أن يزيد مصنع منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم في شمال غربي الصين، من الإنتاج من خلال إنتاج نموذج سيارات الدفع الرباعي في منتصف عام 2020.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية قال فو شيوي جيون المدير العام لشركة سايك فولكس فاجن (شينجيانج) للسيارات المحدودة، إنه تم تركيب خط إنتاج سيارات الدفع الرباعي ومن المتوقع ان يبدأ الإنتاج الضخم لنموذج سيارات الدفع الرباعي "ثارو" في يوليو من العام القادم.



وكانت الشركة الفرعية في شينجيانج قد أنتجت سابقا نموذج سيارة سيدان سانتانا الجديد حيث تجاوز الإنتاج 20 ألف وحدة في العام الماضي.



وبعد الإنتاج الضخم لنموذج سيارات الدفع الرباعي، من المتوقع أن يزيد الإنتاج الإجمالي في مصنع شينجيانغ إلى 50 ألف وحدة.



يذكر أن الشركة الفرعية التي تتخذ من أورومتشي حاضرة شينجيانغ مقرا لها هي أول منشأة إنتاج لشركة سايك فولكس فاجن في غربي الصين وهي أيضا أول مصنع لتجميع سيارات الركاب في شينجيانج.