ارتفاع درجات الحرارة يهدد بقاء السحالي  

توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغير المناخي يمكن أن يهدد بقاء السحالي.



وأظهرت الدراسة التي أجراها مجموعة من الباحثين، وشارك فيها فريق دولي بالتعاون مع مركز البحوث للتنوع البيولوجي والموارد الوراثية في البرتغال إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والمرتبطة بالتغيرات في هطول الأمطار وفقدان الموائل يتسبب في تناقص أعداد السحالي.



وأشارت صحيفة "بورتوجال نيوز" الإخبارية البرتغالية إلى أن 45 باحثا من 17 دولة شاركوا في دراسة التحليل الجيولوجي وعلم وظائف الأعضاء لمجموعة من السحالي على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وإفريقيا.