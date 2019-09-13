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منوعات

حافز مالى لمن ينتقل للإقامة فى قرية بإيطاليا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:42 ص
جريدة الدستور
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أعلن اقليم صغير فى جنوب إيطاليا أنه سيدفع ما قيمته 625 جنيها أسترلينيا شهريا لمدة ثلاث سنوات، لكل شخص ينتقل للاقامة فى إحدى القرى التابعة له فى محاولة لزيادة عدد سكانه الآخذ فى التراجع. 

وذكرت صحيفة (صن) البريطانية أن أقليم موليس شهد نزوح ما يربو على 90 ألف شخص منذ عام 2014 ليتراجع عدد سكانه الآن إلى 305 آلاف نسمة، ومما زاد الطين بله أنه لم يتم تسجيل مولود واحد فى تسع بلدات يضمها الأقليم طوال العام الماضى

 وذكرت صحيفة "صن" أن المتطلبات المطلوبة للحصول على المال تتضمن الانتقال إلى قرية فى الاقليم يقل عدد سكانها على ألفي نسمة والتعهد ببدء مشروع من أى نوع طالما سيعود عائد الاستثمار إلى القرية.

 من جانبها، صرحت دوناتو توما، رئيس أقليم موليس، لصحيفة "جارديان" البريطانية بأنه لو كان الأقليم قد عرض تمويل المشروعات لكان هذا نوعا من أنواع العمل الخيرى، ولكن تم اللجوء للبديل الآخر فى محاولة لضخ حياة جديدة للأقليم الذى يعانى بشدة من تراجع عدد سكانه.

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