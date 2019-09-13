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اقتصاد

ارتفاح حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا بنسبة 45%

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شهدت الصين وروسيا نموًا ثابتًا في حجم التجارة الثنائية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حسبما ذكرت وزارة التجارة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، قال المتحدث باسم الوزارة قاو فنج، في مؤتمر صحفي: "إن حجم التجارة الثنائية سجل 70.59 مليار دولار أمريكي في تلك الفترة، بزيادة 4.5% على أساس سنوي".

وتوسعت الاستثمارات الصينية المباشرة في روسيا بنسبة 13% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، حيث شملت مجموعة واسعة من القطاعات التي تتراوح بين الطاقة والزراعة وتنمية الغابات إلى صناعة السيارات وتجهيز الأغذية، كما تنوعت أساليب الاستثمار.

وتابع قاو: "إن الجانبين يشجعان على إنشاء صندوق مشترك للابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم الاستثمار والتعاون في هذا المجال".

وباتت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا للعام التاسع على التوالي في عام 2018، حيث وصل حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار أمريكي.

وبحسب قاو: "تضاعفت تجارة الخدمات الثنائية تقريبًا في عام 2018 مقارنة بالعام السابق".

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