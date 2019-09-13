 عائلة انجليزية تعيش فى خيمة لعدم قدرتها على استئجار منزل  

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن مأساة عائلة انجليزية مكونة من أب وأم وستة أبناء يعيشون فى خيمة لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة استئجار منزل.



وذكرت الصحيفة البريطانية، أن جوان فوستر، وزوجها دانيال يعيشان مع ابنائهما الستة في خيمة بالحديقة الخلفية لمنزل والدة دانيال في منطقة ثانيت، وأصبحت العائلة مشردة بعد أن عانت من متأخرات الايجار بعدما ساءت صحة الأبوين في فترة متقاربة، وأصبحت العائلة تعيش على الإعانات.



وكانت العائلة تعيش في منزل خاص قبل أن تضطر للجوء للمجلس المحلي من أجل الحصول على المساعدة.



وذكرت "صن" أن مسئولى المجلس يقولون أنهم وفروا للعائلة مسكنًا مؤقتًا حين طلبت المساعدة في مارس الماضي قبل أن تصبح بلا مأوى، ولكن العائلة نفسها تنفي ذلك.



وتعيش عائلة جوان ودانيال فىيالخيمة منذ التاسع من شهر أغسطس الماضي، ويقول الأبوان الآن إنهما يشعران بالقلق على صحة أطفالهما مع اقتراب فصل الشتاء وبدء انخفاض درجات الحرارة.



وأكدت الصحيفة أنه حتى الآن لا يلوح في الأفق أى حل لمشكلة هذه العائلة البريطانية.