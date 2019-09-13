قطاع النقل الصينى يحافظ على حيويته فى أغسطس الماضى

قالت الأكاديمية الصينية لعلوم النقل، إن مؤشر قياس حيوية قطاع النقل الصيني حافظ على مستوى عالٍ في شهر أغسطس الماضي.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أضافت الأكاديمية أن الطلب على السفر بقي قويًا خلال موسم ذروة السفر الصيفي في البلاد، حيث سجل مؤشر خدمات النقل الصيني 177.3 نقطة في شهر أغسطس الماضي بارتفاع 5.4 بالمئة على أساس سنوي.



ويجمع المؤشر المذكور حجم النقل للركاب والشحن ووسائط النقل المتنوعة مثل السكك الحديدية والطرق السريعة والمجاري المائية والطيران المدني.



وارتفع مؤشر نقل الركاب بنسبة 5.2 بالمئة إلى 174.5 نقطة في أغسطس الماضي، فيما سجل مؤشر نقل البضائع 178.9 نقطة، بارتفاع 5.5 بالمئة.