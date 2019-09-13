الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد منطقة القطب الشمالي

أطلقت الصين 3 أقمار صناعية، بما في ذلك قمر صناعي صغير يسمى BNU-1 لرصد منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي.



أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات الفضائية التي قالت إن، الأقمار الصناعية أطلقت الساعة 11.26 بالتوقيت المحلي بواسطة صاروخ Long March 4B (المسيرة العظيمة) من قاعدة "تايوان" في محافظة "شانسي" الشمالية.



يذكر أن القمر الصناعي BNU-1 صممه الخبراء في جامعة بكين للتربية بالتعاون مع شركة "شان جانغ" للتكنولوجيات الجوية والفضائية ومؤسسة "تشان جينج" الصناعية.



والغاية من القمر الصناعي هي استشعار الأرض والبحر عن بعد ومتابعة حركة الجليد وعملية ذوبان جبال الجليد.



ويزن القمر الصناعي 10 كيلوجرامات فقط. وحسب مصمميه يمكنه رصد جليد القطبين الشمالي والجنوبي باستخدام كاميرات الفيديو فائقة الدقة.



وتعتزم المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات الفضائية أن تطلق في المستقبل 24 قمرا صناعيا من هذا النوع تعمل ليلا ونهارا لترصد إلى جانب القطبين جبال التبت كذلك.