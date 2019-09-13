مادورو: لن أشارك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه لن يشارك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في أواخر سبتمبر.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" العالمية أضاف مادورو في كلمة أمام مجموعة من الشباب أعضاء الحزب الاشتراكي في كاراكاس إنه لن يحضر اجتماع قادة العالم في نيويورك.



وتابع: "لقد ذهبت العام الماضي، لن أذهب هذا العام، سأبقى معكم هذا العام هنا في فنزويلا".



وقال مادورو، الذي كان من المقرر أن يتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26سبتمبر، إن نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز ووزير الاتصالات خورخي رودريجيز سيتوجهان إلى نيويورك بدلا منه "لإيصال صوت وحقيقة الشعب الفنزويلي"