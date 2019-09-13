تشانج مين يتبرع بـ117 ألف دولار لاستعادة غابات الأمازون

تبرع تشانج مين، عضو فرقة الكي بوب "تي في أكس كيو"، بمبلغ 140 مليون وون (117 ألف دولار)، لاستعادة غابات في منطقة كانج وون بكوريا الجنوبية، ومنطقة الأمازون اللتان تضررتا جراء الحرائق.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب"، سلم تشانج مين 70 مليون وون لكل من شركة تري بلانيت الاجتماعية ( Tree Planet )، والمكتب الكوري التابع لمنظمة السلام الأخضر الدولية.



وأنفق تشانج مين من الأرباح التي حققها في مشروع الأزياء الصديق للبيئة RE:MAX في مايو الماضي، وقال تشانج مين إنه يتمنى أن تستخدم المساعدة في حماية البيئة.