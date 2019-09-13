مون وترامب يعقدان لقاء قمة فى نيويورك هذا الشهر

ذكر المكتب الرئاسي في سيئول، اليوم الجمعة، أن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقدان محادثات قمة في نيويورك في أواخر هذا الشهر على هامش جلسة للأمم المتحدة.



وحسبما أفادت وكالة "يونيهاب" وافق الحليفان على عقد الاجتماع ليتزامن مع زيارة الرئيس مون إلى نيويورك لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم مكتب الرئاسة كو مين -جونج.



وأضافت المتحدثة كو أن الجانبين ما زالا يجريان مشاورات حول جدول زمني مفصل للقمة.



ومن المقرر أن يلقي مون كلمة رئيسية فى جلسة الأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر.



كما سيعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ونظرائه من الدول الأخرى.