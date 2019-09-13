الجمعة 13 سبتمبر 2019 الموافق 14 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل عرض "بهية" بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تؤمن المخرجة المسرحية المصرية كريمة بدير بحرية المرأة ودورها المؤثر في الحياة وهو ما تعمل على بلورته من خلال أعمال تستمدها من الموروث الشعبي وتقدمها في قالب فني حديث.

وفي مسرحيتها "بهية" تعيد المخرجة الشابة تقديم ملحمة ياسين وبهية برؤية جديدة لقصة الحب التي انتهت بمأساة، اعتمدت فيها بشكل رئيسي على الأداء الحركي للممثلين، عوضا عن الحوار ورصعتها برقصات فولكلورية على إيقاعات عالمية جمعت بين الموسيقى الشرقية والغربية.

العرض مدته أقل من ساعة وتقدمه فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية، وبطولة هاني حسن وياسمين سمير بدوي وإسلام محمد ورضا رنجو ونوران محمد ونادر جمال.

وقالت المخرجة لـ"رويترز" يوم الخميس بعد عرض المسرحية ضمن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي: "التراث الشعبي غني للغاية ومليء بالكنوز التي أتمنى أن يعاد تقديمها على المسرح بطريقة معاصرة حتى يقبل عليها الجمهور".

وأضافت: "أحاول في أعمالي الدمج بين الموروث الشعبي والمسرح الحديث، والاستفادة من جميع جوانبه سواء الديكور أو الموسيقى أو الإضاءة، وسبق أن قدمت بعض الأعمال بهذا الشكل".

وسبق لكريمة التي تخرجت في معهد الباليه بأكاديمية الفنون إخراج عرضي (دعاء الكروان) القائم على قصة لعميد الأدب العربي طه حسين و(ناعسة) المستوحى من الموروث الشعبي كما تستعد لتقديم عمل جديد يسلط الضوء على قوة المرأة.

وسافر عرضها "بهية" في مايو الماضي إلى الأردن حيث فاز بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان ليالي المسرح الحر، كما شارك في أغسطس بالمهرجان القومي للمسرح المصري قبل أن يحط رحاله بمسرح الجمهورية الليلة الماضية.

وبجانب أداء الممثلين الرشيق والديكور والأزياء لعبت الموسيقى دورا مؤثرا في عرض "بهية" وكانت أداة فاعلة في نقل الأحداث والتحكم فيها صعودا وهبوطا.

وقالت "كريمة" التي أعدت أيضا موسيقى العرض: "اعتمدت التنوع في الموسيقى المصاحبة للعرض وهي في معظمها موسيقى عالمية مزجتها بالتيمة الشهيرة من التراث الشعبي لياسين وبهية".

وأضافت: "هناك أيضا مقاطع من الموسيقى الهندية وربما لفت هذا انتباه البعض، لكن هذا كان عن قصد لأن من وجهة نظري الموسيقى لغة عالمية لا تخاطب شعبا معينا أو دولة بعينها، وبهية التي أتناولها في العرض ليست هي الفتاة المصرية فقط؛ بل هي رمز يمكن إسقاطه علينا جميعا، فهي أنا أوأختي أوأمي أوالقرية أوالوطن أوأي دولة".

و"بهية" أحد عرضين مصريين ضمن 20 عرضا عربيا وأجنبيا في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر حتى 19 سبتمبر.

وعروض المهرجان غير تنافسية وتهدف في الأساس للتبادل الثقافي والتعرف على أحدث الأعمال التجريبية المنتجة عالميا.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصادر: ريال مدريد يعرض 210 ملايين يورو لشراء "صلاح"

منذ يوم

بالصور.. تفاصيل خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون

منذ حوالي 16 ساعة

"من الجن إلى القتل".. تفاصيل 33 يومًا حسمت قضية "إسراء غريب"

منذ يوم

تفاصيل إقامة حفل أحسن لاعب فى إفريقيا بالغردقة

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب

"من الجن إلى القتل".. تفاصيل 33 يومًا حسمت قضية "إسراء غريب"

تعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا خلفًا لنبيل صادق

أيام زمان

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

الصحة

أول محاولة لعلاج الإيدز لدى مريض بالغ باستخدام تقنية جدلية

أستاذ جراحة الصدر: التدخين..السبب الرئيسي لسرطان الرئة

طبيب يكشف.. نتائج حرائق الأمازون على الجهاز التنفسي

أستاذ جراحة حذر من تمدد الشريان الأورطي ومرض السكري

الرئيس نيوز

14 معلومة عن نظام "التعاقد الوظيفي".. أبرزها ضوابط الأجور والتعيين

"السياحة" تفوز بجائزة أفضل فيلم ترويجي في الشرق الأوسط

مجلس النواب الأمريكي يصادق على بدء إجراءات "عزل ترامب"

كل ما تريد معرفته عن "مملكة الجبل الأصفر".. جنة اللاجئين الموعودة

منوعات

 الاستعانة بالذكاء الاصطناعى للكشف عن قصور وظائف القلب

حافز مالى لمن ينتقل للإقامة فى قرية بإيطاليا

 عائلة انجليزية تعيش فى خيمة لعدم قدرتها على استئجار منزل  

قطاع النقل الصينى يحافظ على حيويته فى أغسطس الماضى

كشكول

تعليم الجيزة تضع اللمسات الأخيرة استعدادا للعام الدراسي الجديد

"كشك" تمنح مديري المراحل الثانوية صلاحيات وتفعل اللامركزية

بالصور.. تكريم حملة الماجيستير والدكتوراه من معلمي القاهرة الجديدة

منسق"أمهات مصر" للمعلمين: احذروا أن تكسروا قلوب طلاب فقراء أو أيتام

إسلام سياسي

تقرير أوربي يحذر من خطورة نساء داعش في المستقبل

بالأسماء.. شركات سورية تحظرها أمريكا بتهمة تمويل داعش

لاجئو العراق في تركيا يعودون إلى بلادهم بعد انتهاء داعش

مرصد الأزهر: الهجمات الإرهابية لـ"داعش" تهدد أمن القارة الإفريقية


زيت وسكر

للأمهات.. فوائد سمك السلمون لطفلك

“الإسكان” تناقش قانون التصالح في مخالفات البناء

إشادات برلمانية بمنع استيراد الأرز

تفاصيل جديدة بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمود شلتوت.. أول من حمل لقب «الإمام الأكبر»
د. محمد عفيفي
خواجاية فى صعيد مصر
مدحت بشاى
عقد إنسانى وتماسك اجتماعى
مؤمن المحمدي
فين الحقيقة يا خال؟
المزيد

الثقافة

افتتاح الدورة الـ17 لمهرجان مسرح الهواة بثقافة الأنفوشى (صور)

الخميس.. محمد الغيطى يتناول "البغايا" على مائدة النخبة

عبد الدايم ويسى وشرارة يتألقون مع نجوم الأوبرا فى ليلة حب حسن كامى

فعاليات ثقافية متنوعة بمركز إبداع الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك