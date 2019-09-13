صيدلى يعترف بترويج المخدرات بعد ضبطه وبحوزته 7 آلاف قرص بأطفيح

أمرت نيابة الصف بحبس صيدلي 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة قرابة 7 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها علي عملائه بأطفيح.



وقررت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلي المعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها وتحديد أنواعها ومؤثراتها.



وكانت أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بمركز شرطة أطفيح عن ضبط صيدلى لقيامه بالإتجار فى العقاقير المخدرة المدرجة بجداول المخدرات، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث تم ضبطه بالتنسيق الجهات المعنية.



وبتفتيش مسكنه تم ضبط 790 علبة دواء مخدرة تحوى 3000 كبسولة، و6220 قرص، و692 أمبول، و20 زجاجة نقط، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها على عملائه، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى.