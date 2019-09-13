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عالم

احتجاجات فى استقبال ترامب فى بالتيمور بعد تغريدات مسيئة للمدينة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تجمع عشرات المحتجين بشوارع وسط بالتيمور مع زيارة الرئيس دونالد ترامب للمدينة للمرة الأولى منذ أن وصفها بأنها "مقززة" و"مليئة بالقوارض" في تغريدات سابقة له أثارت جدلا ساخنا قبل شهرين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قبل أن يلقي ترامب كلمة أمام جمهوريين بمجلس النواب تجمعوا في المدينة التي تقطنها أغلبية من السود للقاء ترفيهي سنوي، كان في استقبال موكبه محتجون بلافتات تصفه بأنه جرذ وتأمره بالعودة للمستنقع.

جاء هذا بعد أن هاجم ترامب في يوليو إيلايجا كامنجز، وهو نائب بالكونجرس أمريكي من أصل أفريقي من سكان بالتيمور، ووصفه بأنه "متنمر متوحش" يجب عليه أن يركز على تطهيردائرته الانتخابية "المقززة المليئة بالجرذان والقوارض" بدلا من انتقاد عمل ضباط الهجرة على الحدود المكسيكية.

ويرأس كامنجز لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، وقاد تحقيقات تتعلق بترامب وإدارته ووصفه بالعنصري وانتقد بشدة سياساته الخاصة بالهجرة.

ورد النائب الذي يحظى بنفوذ قوي على تغريدات ترامب بأن دعاه لجولة بالمدينة ليرى عمل سكانها الدؤوب.

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