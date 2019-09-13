"البولشوى" الصينى يستقبل أوبرا تشايكوفسكى من روسيا بإقبال غير مسبوق

لم يشهد مسرح "البولشوي" (الكبير) في مدينة شنجهاي الصينية مكانا شاغرا قبيل عرض أوبرا تشايكوفسكي "يفجيني أونيجين" التي حملها إلى الصين مسرح "ستانيسلافسكي" الموسيقي في موسكو.



واضطرت إدارة المسرح إلى وضع مقاعد إضافية لتلبية رغبة الجمهور في مشاهدة الأوبرا الروسية المشهورة.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" دامت أوبرا "يفجيني أونيجين" خلال 3 ساعات، حيث لم يشاهد الجمهور أية مغامرات أو مفاجآت باستثناء قصة الحب المستحيل بين يفغيني وتاتيانا التي ترويها قصيدة، ألكسندر بوشكين، المعروفة، والتي تحمل نفس العنوان، لكن الأوبرا انقطعت عدة مرت بتصفيق حاد، لتنتهي بعاصفة مستمرة من التصفيق.



ومدح مدير فرقة الأوبرا في المسرح الروسي، ألكسندر تيتل، الجمهور الصيني قائلا إن رد فعله كان دقيقا وحساسا.



يذكر أن أوبرا "يفجيني أونيجين" ستعرض في شنجهاي كذلك يومي 13 و14 سبتمبر، وقالت مديرة مسرح "البولشوي" بشنجهاي، جان شاو بينج، في حفل أقيم الأربعاء 11 سبتمبر بمناسبة افتتاح جولة المسرح الموسيقي الروسي في الصين إن كل تذاكر العرضين يومي 13 و14 سبتمبر للمسرح قد نفدت.