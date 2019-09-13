أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ60.26 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، أكثر من 1%، على الرغم من تعهدات أوبك بمواصلة خفض الإنتاج.



وقال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه لن يتم اتخاذ قرار بتخفيضات أكبر قبل اجتماع أوبك المقرر عقده في ديسمبر المقبل، ومع تعهدات من قبل أعضاء المنظمة باستمرار خفض الإنتاج وذلك خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي.



وأعلنت منظمة أوبك الأربعاء زيادة الإنتاج لديها في الشهر الماضي بمقدار 136 ألف برميل يوميًا إلى 29.741 مليون برميل يوميًا.



كما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 80 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة عند 1.02 مليون برميل يوميًا.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.9% إلى 60.26 دولار للبرميل، بينما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.6% عند 54.97 دولار للبرميل.