3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

في الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة الوفيات بين المواطنين بشكل كبير، وهم أصحاء، كما يروي أقاربهم، ودون سبب واضح لهم يذهبون للنوم ولا يستيقظون، إلا أن السبب في حدوث ذلك هو استيقاظهم المفاجئ ليلًا، يجعل القلب يتوقف بشكل مفاجئ ويسبب الوفاة، ويرصد "الدستور" عن طريق منظمة الصحة خطوات 3 تجنب الموت المفاجئ في الليل، في سياق السطور التالية:





- بالنسبة لأولئك الذين يستيقظون في الليل لتفقد المنزل أو التبول: يجب على كل شخص ملاحظة ثلاث دقائق ونصف.





- عند الاستيقاظ في الليل للذهاب إلى الحمام، فغالبًا ما يكون ذلك سريعًا، لذا يجب أن نتوقف على الفور والدماغ لا يوجد لديه الدورة الدموية.





- لماذا هي "ثلاث دقائق ونصف" في غاية الأهمية؟ في منتصف الليل، عندما يوقظك الرغبة في التبول، قد يتغير نمط تخطيط القلب، ارتفاع مفاجئ، سيصبح الدماغ مصابًا بفقر الدم، ويسبب قصورًا في القلب بسبب نقص الدم.





يُنصح بممارسة الدقائق الثلاث والنصف التالية:





1. عند الاستيقاظ، والبقاء في السرير لمدة دقيقة ونصف.

2- الجلوس في السرير لمدة نصف دقيقة التالية.