التصريح بدفن تاجر مخدرات صدمته سيارة أثناء هروبه من الشرطة

قررت نيابة حلوان حبس سائق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وصرحت بدفن صديقهما الذي لقي مصرعه أثناء محاولته الهرب من قوات الشرطة.



وأشارت التحقيقات إلى أن قوات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط 3 أشخاص سائق، عاطلان عاطل حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة حلوان، مستقلين سيارة "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة الأول وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.



وأضافت التحقيقات أنه أثناء قيام القوة الأمنية بضبط المتهمين فر المتهم الأخير فاصطدمت به سيارة مجهولة بطريق الأوتوستراد، نتج عن ذلك حدوث إصابته بإصابات متفرقة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى عقب وصوله متأثرًا بإصابته وقد تأيد ذلك بسؤال عدد من شهود الواقعة.



بمواجهة المتهمين الأول والثانى اعترفا بتكوينهما والمتهم المتوفى تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وأضاف الأول بشرائه للسيارة بقصد استخدامها فى تنقلاتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.