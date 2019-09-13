شاب يحرق معازيم فرح بعد رفض خطبته للعروس بالفيوم

قرر شاب الانتقام من رفض أسرة فتاة خطبتهما فأشعل النيران في المعازيم يوم خطبتها وتمكنت مباحث الفيوم من إلقاء القبض عليه.



تلقى اللواء عادل الطحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أمير السحلى، مأمور قسم شرطة الفيوم، بوصول حوالى 15 شخصا إلى المستشفى مصابين بحروق شديدة.



وتبين من التحقيقات الأولية، بأن أحد الشباب كان قد تقدم لخطبة فتاة، ورفضته أسرتها، وتم خطبتها لشاب آخر.



إلا أن الشاب الذى تم رفضه قام بإحضار جركن بنزين، وسكبه من أعلى أحد المنازل على المعازيم المتواجدين بالشارع أمام منزل العروسة، ثم ألقي جسم مشتعل ما أسفر عن إصابة حوالى 15 مواطنا من المعازيم بحروق شديدة بعد اشتعال النيران فى ملابسهم وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.



تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.