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حوادث

العثور على جثة متعفنة لعجوز داخل شقة بالبساتين

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:37 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسن في حالة تعفن داخل شقتة بالبساتين.

تلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا من غرفة النجدة بإبلاغ الأهالى بمنطقة البساتين بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم المسن بمنطقة صقر قريش، فور إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وجه بسرعة الانتقال إلى موقع الشقة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مسن، وأنها في حالة تعفن، شكل اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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