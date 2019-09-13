مدرب عام منتخب مصر للناشئات: مواجهات الفرق الآسيوية صعبة

تحدث عماد نوار، المدرب العام لمنتخب ناشئات الكرة الطائرة (تحت 18 سنة)، عن فوز منتخب مصر على تايلاند بنتيجة "3-2"، بتحديد المراكز من 9-16 ببطولة العالم للطائرة في مباراة مثيرة، قائلًا: "إن مواجهات الفرق الآسيوية صعبة لأنها تلعب بطريقة مختلفة عن منتخبات أفريقيا".



وأضاف "نوار"، في تصريح عقب الفوز على تايلاند: "مواجهة الصين بدور المجموعات أفادتنا كثيرًا في مباراة اليوم؛ نظرًا لتشابه طريقة لعب الفريقين، أداء مصر هبط في الشوطين الثالث والرابع حيث اطمأنت اللاعبات لنتيجة المباراة بعدما تقدمن بشوطين، وتسبب هذا في عودة تايلاند للمباراة".



وتابع: "ربما صغر سن اللاعبات، وعدم وجود الخبرة الكافية كان سببًا في عودة تايلاند للمباراة، لكن الحمد لله نجحن في الفوز، ولابد أن نؤكد على أنهن جيل واعد من اللاعبات وسيكون لهن مستقبل كبير".



وأضاف: "في بداية البطولة كان هدفنا التأهل لدور الـ8 لكننا اصطدمنا بمنتخبين قويين مثل الصين والبرازيل بدور المجموعات، وهم اليوم في نصف النهائي أي أنهما أحد أقوى فرق البطولة، قدمنا مباراة جيدة أمام البرازيل وهي الآن أحد المرشحين للتتويج، لكن الآن هدفنا حصد المركز التاسع ونركز على مباراة بلغاريا المقرر لها اليوم الجمعة".



وعن مباراة بلغاريا، قال مدرب المنتخب: "ستكون مباراة ثأرية، قبل البطولة خضنا معسكر في بلغاريا و لعبنا ودية معهم وخسرنا أمامهم 32 نسعى هذه المرة للفوز عليهم، ولن نكرر الهزيمة مجددًا".