النيابة تصرح بدفن 7 جثث من ضحايا حادث صفط اللبن

صرحت نيابة بولاق الدكرور بدفن 7 جثث من بين 8 لقوا مصرعهم في سقوط سيارة ميكروباص من أعلي محور صفط اللبن، وقررت النيابة سحب عينة DNA من الجثة الثامنة مجهولة الهوية للتعرف عليها.



وأشارت التحقيقات، التي أجرتها النيابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور، إلي أن الميكروباص كان قادمًا بسرعة طبيرة ولم يتمكن سائقه من السيطرة عليه وانحرف بشدة تجاه السور الحديدي ليسقط من أعلي الكوبري بعد اختراق السور وتحطيمه.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة بعدما أشارت المعاينة الأولية أن السيارة سقطت من عشرات الأمتار.



كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، انتقلت علي الفور قوات الأمن وضباط المرور وتبين أن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي للكوبري وسقطت علي الأرض ما أسفر عن مصرع ٨ أشخاص وإصابة ٤ آخرين.



وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتولى ضباط مرور الجيزة تسيير الحركة وإنهاء الكثافات.