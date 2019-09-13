الخميس.. محمد الغيطى يتناول "البغايا" على مائدة النخبة

تشهد دار النخبة للنشر والتوزيع الخميس ١٩ من الشهر الجاري حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "البغايا"، للكاتب الصحفي هاني سامي، وذلك في تمام الساعة السابعة بمقر الدار، ويدير الحفل الإعلامي الكبير محمد الغيطي.



يذكر أن المجموعة تقع في ١٠٠ صفحة من القطع المتوسط، تتناول عدد من القصص الاجتماعية الأقرب للواقعية مغلفة بالخيال، منها "البغايا التي تحمل عنوان المجموعة، ثم قصة أخرى بعنوان "البشعة"، تتلوها قصة "ذئب جريح"، ويتبعها قصة بعنوان "شهيد"، حتى نصل لمسك الختام، حيث يختتم المؤلف مجموعته بقصة بديعة تحمل عنوان "قطرات الندى".



تتناول المجموعة بعض أحداث الظلال من واقع يعيشه شخوص حاربوا لرعاية ثمرة الخير، بينما آخرون قاتلوا لاستنهاض بذور البشر، حيث قام الكاتب بطرح ذلك في إطار من العلاقات الاجتماعية المتشابكة رغم بساطتها لكنها ترسخ لعمق الفكرة المطروحة، وهي الخير والشر الذي يسكن أنفسنا والصراع بينهما.



يقول المؤلف فى قطرات الندى: "مازلت أستيقظ على صوت قطرات الندى، حيث أتذكر معه، ماضينا الحزين، قطرات الندى تتحداني وتفكيري، فتعود كل صباح ومعها كل ذكرى جميلة، أحاول دائما أن أزيح كل شيء من طريقي، ولكن هيهات أن ترحم قلبي قطرات الندى بكل ما تجلبه معها من شجون، هذا القلب الذي لم ترحمي يومًا ضعفه أمامك".



يشارك في الحفل عدد كبير من القراء والنقاد والصحفيين ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.