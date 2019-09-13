بالصور.. عرض فيلم "الضيف" بسينما أكاديمية بلاك أند وايت

أقامت أكاديمية "بلاك أند وايت" لصناعة السينما والإعلام، برئاسة المخرج أحمد سامح، مساء أمس الخميس، عرضًا للفيلم السينمائي "الضيف"، بقاعة السينما الخاصة بالأكاديمية، وذلك بحضور الناقد السينمائي رامي متولي، ومجموعة من الصحفيين ومعدين البرنامج التليفزيونية وعدد من الجمهور العام.



كما نظمت الأكاديمية عقب انتهاء الفيلم مباشرة، ندوة خاصة أدارها الناقد رامي متولي، وفتح باب المناقشة والتساؤلات للصحفيين والمشاهدين من الجمهور العام.



يأتى ذلك ضمن برنامج "عروض الأفلام"، الذى تنظمه أكاديمية "بلاك أند وايت"، لأفلام مختارة محليًا وعالميًا، يوم الخميس من كل أسبوع، حيث يخصص الخميس الأول من كل شهر للفيلم العربي، والأسبوع الثانى للفيلم الأوروبي، بينما الأسبوع الثالث يخص الفيلم الأسيوي، والأسبوع الأخير من كل شهر للأفلام القصيرة، ويعقب كل فيلم ندوة خاصة مع أبطال العمل، وبحضور عدد من الصحفيين ومشاهدين من الجمهور العام.