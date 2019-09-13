مدرب منتخب الطائرة: الفريق التايلاندى يلعب بطريقة مختلفة عن إفريقيا

قال المدير الفني لمنتخب ناشئات الكرة الطائرة (تحت 18 سنة) البرازيلي ماركو أنطونيو، إن مباراة تايلاند التي أقيمت ضمن منافسات تحديد المراكز من ٩-١٦ببطولة العالم، كانت صعبة خاصة أن الفريق التايلاندي يلعب بطريقة سريعة ومختلفة عن الفرق الإفريقية.



وأضاف "أنطونيو"، فى تصريحات عقب المباراة: "الفوز على تايلاند خطوة كبيرة، كان من الهام أن نفوز من أجل البقاء للمنافسة على مراكز متقدمة في البطولة، اللاعبات نجحن في انهاء المباراة لصالحهن بالتأكيد هو جيل مميز من اللاعبات أود أن أهنئهن وأهنئ الاتحاد المصري للطائرة".



وعن مواجهة بلغاريا ضمن منافسات تحديد المراكز من 9-12، قال: "بلغاريا فريق قوي لكنها ليست منتخب غير مألوف بالنسبة لنا، فلعبنا معهم وديا من قبل ونعلم الكثير عنهم عكس تايلاند التي لعبها كان مختلفا وغير معروف بالنسبة لنا، بالتأكيد ستكون مباراة الغد صعبة لكن سنحاول التكيف سريعا مع مجريات اللقاء وتحقيق الفوز. يذكر أن منتخب مصر كان فاز على نايلاند 3-2 ليتقابل الجمعة مع بلغاريا لتحديد المراكز".