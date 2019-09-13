حبس 3 متهمين بسرقة خزينة مدرسة فى حدائق الأهرام

أمرت نيابة الهرم بحبس 3 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 700 ألف جنيه من خزينة مدرسة بحدائق الأهرام.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتعرض مدرسة "رويال سباتس" بحدائق الأهرام للسرقة، وكشفت التحريات الأولية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن مديرة المدرسة أبلغت باكتشافها كسر باب مكتب الحسابات واختفاء الأموال من الخزينة.



وتبين من الفحص أن، الجناة المجهولين كسروا باب الخزينة واستولوا علي أكثر من ٧٠٠ ألف جنيه وفروا هاربين، تم تشكيل فريق بحث يرأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة حيث تم فحص العمالة السابقة والحالية بالمدرسة واستجواب مديرتها حول اتهامها لشخص محدد من عدمه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وأشارت التحريات إلي أن، ٣ متهمين نفذوا الجريمة وتم إعداد مأموريات ترأسها الرائد كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم والرائد محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرائد مصطفي لاشين معاون مباحث الهرم تمكنت من ضبطهم وإعادة المسروقات.