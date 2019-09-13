فيديو وصور.. شقيق محمد على يكشف بالمستندات سرقة الهارب لأموال شقيقه





وجه أحمد علي، شقيق محمد علي، هجوما ناريا على شقيقه الهارب بإسبانيا، خلال مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتهمه فيه بسرقة أولاد شقيقه المتوفي "إبراهيم".وقال خلال مقطع الفيديو: محمد عملنا بلوك ومش بيرد على حد فينا، وابتدى يعمل الكليبات الغريبة دي، وأنا طلعت عشان أوضح للناس الحقيقة، ومتكلمتش من بدري عشان ده موضوع عائلي".وأضاف موجها الحديث لشقيقه: "أنت بتتكلم على حقوق الناس الغلابة طب فين حق ولاد أخوك الميت، ومعايا ورق وإثباتات، موضحا أن شقيقه عندما حضرته الوفاة كان لديه أطفال قصر، ولازم يكون فيه ولي عليهم، وأبويا كان الولي عليهم، ووالدي راجل تعبان، وعمل توكيل لمحمد علي عشان يتصرف في فلوس ولاد أخوه".وتابع: "وتم بالفعل عمل توكيل، وبقى هو الولي عليهم، وافتعل المشاكل في البيت بسبب تركة شقيقي إبراهيم، ورفعت والدتي عليه قضية، بسبب سرقة فلوس أولاد شقيقه.وأوضح أن تركة شقيقه عبارة عن فيلتين وسيارتين ملاكي وسيارتين نصف نقل، وشركة تمليك، وعمارة في منطقة سياحية، موضحًا أنه باع كل الأملاك وسرق أموال شقيقه، وهرب بها إلى إسبانيا.وأردف: "رد عليا بالمستندات لو عندك مستند، وطول ما انت مبتردش هفضل أعمل فيديوهات، وسعادتك هربان في إسبانيا وبتصرف في فلوس ولاد أخوك".