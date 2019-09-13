كيف شاهد الناس هاتف "آيفون 11" الجديد ؟

لم يمر التصميم الجديد لهاتف شركة "أبل" الأمريكية "آيفون 11" بصورة جيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل حظى بموجة سخرية واسعة النطاق.



تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل في العالم، تصميم هاتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" الجديد، وبالأخص وضعية الكاميرات الثلاث الخلفية، التي جاءت بشكل كبير وعريض بصورة مبالغ فيها على حد قولهم.



وشبه الكثير من المستخدمين هاتف "آيفون 11" بأوصاف عديدة، كان أبرزها تشبيههم له بـ"موقد الطهي" أو "البوتاجاز".



كما شبهه البعض بالمخلوقات الفضائية ذات الوجوه المضحكة، أو وجوه الإيموجي المستخدمة في المحادثات الإلكترونية.



فيما نشر آخرون صور تشير إلى أن وضعية كاميرات "آيفون 11" تشبه ماكينات الحلاقة الكهربائية.



وكانت شركة "أبل" الأمريكية قد أعلنت عن هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".



وجاءت أبرز التغييرات في هواتف "آيفون 11" الجديدة في الكاميرا، حيث شمل 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.



ويعمل الهاتف من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده على إنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم طوال اليوم، كما أنه مصمم لتحمل عوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء.



ويأتي "iPhone 11" بستة ألوان، وسيتوفر للطلب المسبق ابتداء من الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وفي المتاجر ابتداء من الجمعة الموافق 20 سبتمبر، ويبدأ سعره من 802 دولار.



ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور، ونظام iOS 13 بما يوفره من سهولة، وشريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، والتي تستطيع التعامل بسرعة مع المهام التي تهم أغلب الناس بشكل يومي.



كما يأتي الهاتف بشاشة Liquid Retina مقاس 6.1 إنش، التي تتميز بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع.



وشمل تحديث كاميرا TrueDepth، كاميرا جديدة بوضوح 12MP مع نطاق رؤية أوسع يسمح بالتقاط المزيد في صور السيلفي، كما توفر ميزة HDR الذكية صورا تبدو طبيعية أكثر، وتظهر فيديوهات السيلفي بمظهر جديد تمامًا مع كاميرا TrueDepth، التي تسمح الآن بتسجيل فيديوهات بوضوح 4K بالحركة البطيئة بمعدل لغاية 60 إطارا في الثانية و120 إطارا في الثانية.