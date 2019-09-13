الجمعة 13 سبتمبر 2019 الموافق 14 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

"ريهانا" تكشف أسباب تخليها عن الغناء

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:51 ص
النجمة العالمية ريهانا
النجمة العالمية ريهانا
وكالات
طباعة
اعتذرت النجمة العالمية ريهانا، لمعجبيها بشأن تخليها عن الغناء لفترة مؤقتة؛ بسبب تركيزها على العمل في مجالها الجديد.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ريهانا اعترفت بأنها لن تصدر أي موسيقى جديدة في أي وقت قريب؛ لأنها تركز على إمبراطوريتها في الأزياء والملابس الداخلية ومستحضرات التجميل التي تقدر بـ486 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة، أن الفنانة وجهت كلمات لمتتبعيها تحثهم فيها على الصبر عليها في هذه الفترة، قائلة:"يجب أن يتحلوا بالصبر قبل سماع أي شيء جديد عنها".

وأضافت: "كل ما أقوم به سيكون مؤتمنًا سواء كان الألبوم أو العطور أو الملابس الداخلية أو المكياج أو الموضة، يجب أن تنتظروا أنا آسفة جدًا".

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حولت ريهانا انتباهها إلى مشاريع أخرى، بما في ذلك خط الملابس الداخلية التي حققت لها إيرادات قدرت ب120 مليون جنيه إسترليني.

في غضون ذلك، حققت ماركة مستحضرات التجميل "فانتي بوتي" الخاصة بها، أرباحًا تقدر ب80 مليون جنيه إسترليني في الأسابيع القليلة الأولى من مبيعاتها، إلا أن العلامة التجارية الآن تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن ريهانا لم تصدر ألبومًا منذ 2016، وركزت بدلًا من ذلك على مشاريع أخرى بما في ذلك الأزياء والمكياج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

لوفرين ينشر محادثة ساخرة مع صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

غور الأردن.. سر المنطقة التي يريد نتنياهو ضمها لإسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

78.5 مليار جنيه دخل مصر من منجم "السكرى"

منذ حوالي 6 ساعات

"فيفا" يعلن معايير كأس العالم للأندية

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

"فيفا" يعلن معايير كأس العالم للأندية

لوفرين ينشر محادثة ساخرة مع صلاح

"من الجن إلى القتل".. تفاصيل 33 يومًا حسمت قضية "إسراء غريب"

أيام زمان

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

الصحة

أول محاولة لعلاج الإيدز لدى مريض بالغ باستخدام تقنية جدلية

أستاذ جراحة الصدر: التدخين..السبب الرئيسي لسرطان الرئة

طبيب يكشف.. نتائج حرائق الأمازون على الجهاز التنفسي

أستاذ جراحة حذر من تمدد الشريان الأورطي ومرض السكري

الرئيس نيوز

14 معلومة عن نظام "التعاقد الوظيفي".. أبرزها ضوابط الأجور والتعيين

"السياحة" تفوز بجائزة أفضل فيلم ترويجي في الشرق الأوسط

مجلس النواب الأمريكي يصادق على بدء إجراءات "عزل ترامب"

كل ما تريد معرفته عن "مملكة الجبل الأصفر".. جنة اللاجئين الموعودة

منوعات

دراسة: عُمر الكون أصغر بمليارى عام من تقدير العلماء

فيديوجراف| السقا ورانيا يوسف في الجيم وسخرية صلاح أبرز أخبار اليوم

عقار جديد يتصدى للسرطان ويطيل العمر

الكركم يتصدى لأمراض عديدة.. تعرف عليها

كشكول

تعليم الجيزة تضع اللمسات الأخيرة استعدادا للعام الدراسي الجديد

"كشك" تمنح مديري المراحل الثانوية صلاحيات وتفعل اللامركزية

بالصور.. تكريم حملة الماجيستير والدكتوراه من معلمي القاهرة الجديدة

منسق"أمهات مصر" للمعلمين: احذروا أن تكسروا قلوب طلاب فقراء أو أيتام

إسلام سياسي

تقرير أوربي يحذر من خطورة نساء داعش في المستقبل

بالأسماء.. شركات سورية تحظرها أمريكا بتهمة تمويل داعش

لاجئو العراق في تركيا يعودون إلى بلادهم بعد انتهاء داعش

مرصد الأزهر: الهجمات الإرهابية لـ"داعش" تهدد أمن القارة الإفريقية


زيت وسكر

للأمهات.. فوائد سمك السلمون لطفلك

“الإسكان” تناقش قانون التصالح في مخالفات البناء

إشادات برلمانية بمنع استيراد الأرز

تفاصيل جديدة بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمود شلتوت.. أول من حمل لقب «الإمام الأكبر»
د. محمد عفيفي
خواجاية فى صعيد مصر
مدحت بشاى
عقد إنسانى وتماسك اجتماعى
مؤمن المحمدي
فين الحقيقة يا خال؟
المزيد

الثقافة

عرضا الإمبراطور جونز وحكايات شعبية بالإسكندرية غدًا

قصور الثقافة تعلم الأطفال فن مهارات الحرف اليدوية

أنشطة فنية متنوعة بثقافة السويس

"ثقافة المنيا" تحتفي بعيد الفلاح بقرية "أم الساس" ببني مزار

صفحتنا ع الفيس بوك