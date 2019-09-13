الجامعة العربية تدين اعتداءات إسرائيل بالطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تبني الجامعة العربية مشروع قرار عراقي يدين اعتداءات إسرائيل على بعض الدول العربية بالطائرات المسيرة.



وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "مجلس الجامعة العربية في الدورة الـ152 العادية على المستوى الوزاري يعتمد بالإجماع قرارًا عراقيًا يدين اعتداءات الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة على بعض الدول العربية".



وأضاف البيان أن، القرار يدعم جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدول العربية "للحفاظ على سيادتها الوطنية".



كما يطلب القرار من العضو العربي في مجلس الأمن والمجموعة العربية في الأمم المتحدة "التحرك لدعم وتنفيذ القرار".