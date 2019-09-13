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عالم

ترامب: لدينا 10 مرشحين آخرين لمنصب مستشار الأمن القومى

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:37 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لدى إدارته 10 مرشحين إضافيين على الأقل لشغل محل جون بولتون المقال من منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي.

وسبق أن صرح ترامب بأن فريقه ينظر في ملفات 5 مرشحين لخلافة بولتون، وقال إنه يعتزم حسم المسألة الأسبوع المقبل.

وأعلن دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه طلب من بولتون الاستقالة لأنه مع موظفين آخرين في إدارته، اختلفوا بشدة مع بولتون في العديد من المسائل.

وكان بولتون الشخصية الرابعة التي أقالها ترامب من منصب مستشار الأمن القومي خلال فترة رئاسته.

وجاءت إقالة بولتون على خلفية تصريحات متكررة من البيت الأبيض في الآونة الأخيرة، تلوح بلقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني حسن روحاني.

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