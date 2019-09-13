سيدة تتهم زوجها باغتصاب نجلتها بالبساتين.. والزوج ينكر

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام ربة منزل زوجها بالتعدي على نجلتها جنسيا في البساتين.



تلقي قسم شرطة البساتين بلاغا من ربة منزل، تتهم زوجها "عامل" بالتعدي جنسيا على نجلتها التي لم يتجاوز عمرها الـ16 عاما، أثناء فترة غيابها عن المنزل.



وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته أنكر اتهام زوجته، وشكل اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة مباحث البساتين بإجراء التحريات اللازمة حول بلاغ السيدة لبيان حقيقته وما اذا كان كيديا أو حقيقيا، بالإضافة إلى استجواب الفتاة المجني عليه بحسب أقوال والدتها.



تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمد منصور، مدير أمن العاصمة، إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.