باحثون أستراليون يخططون لإرسال خلايا سرطانية إلى الفضاء

يخطط باحثون أستراليون لإرسال خلايا سرطانية إلى الفضاء بعد أن أوضحت الأبحاث الأولية على الأرض بأن الجاذبية الصغرى لها تأثير ملحوظ على وفاة الخلايا السرطانية.



ووفقًا لموقع " دويتشه فيليه"، يخطط العلماء لإرسال الخلايا السرطانية إلى محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2010.



وكان العالم جشوا تشو في جامعة سيدني للتكنولوجيا قد أجرى اختبارًا على أنواع مختلفة من خلايا السرطان من أجزاء مختلفة من الجسم، الثدي والمبيض والرئتين والأنف، ووضعها في حالة جاذبية صغرى، فوجد أنه في غضون 24 ساعة توفي ما بين 80 إلى 90% من تلك الخلايا السرطانية.



أما ما شجعه على اختبار كيف تتصرف الخلايا السرطانية في ظل انعدام الجاذبية، فهي بحوث سابقة قام بها على كيفية منع فقدان العظام في الفضاء.



قال: "نريد التأكد الآن من إذا كانت الجاذبية الصغرى هي التي تؤثر في الخلية أو أشياء أخرى في الفضاء مثل الإشعاع الشمسي"، ولهذا ينوي إرسال الخلايا السرطانية إلى الفضاء.



المهمة ليست سهلة برأيه، إذ أن إبقاء الخلايا حية واستعادتها من الفضاء سيكون أمرًا صعبًا.



ووفقًا لموقع "دويتشه فيليه"، هذه ليست المرة الأولى التي يجري إرسال خلايا سرطانية إلى الفضاء، ففي عام 2017 قامت العالمة دانيلا جريم في جامعة ماجديبورج بألمانيا بإجراء اختبار على طريقة تصرف خلايا سرطانية في الغدة الدرقية في الفضاء عن طريق إرسالها في عبوة على متن مركبة "دراجون" الصينية.



وقالت جريم: "هذا البحث الجديد رائع؛ لأنه تأكيد لنتائج الأبحاث السابقة، لا سيما وأن الباحثين الأستراليين نظروا في أنواع أخرى من السرطانات".