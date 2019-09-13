ضبط سائق سيارة دهس طفل وهشم 5 سيارات فى ميدان رمسيس

دهس سائق سيارة نقل طفل فيما هشم 5 سيارات بميدان رمسيس إثر سرعته الجنونية، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه واقتياده لقسم شرطة الأزبكية.



وقع الحادث في ميدان رمسيس، بجوار محطة قطار مصر، حيث قاد سائق سيارة ربع نقل سيارته على سرعة غير معهود السير بها في مثل هذه الأماكن المتكدسة بالسيارات والمشاة، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة البعض.



وأشار الفحص الأولي أن سائق سيارة ربع نقل أثناء قيادته سيارته مسرعًا ونزوله من كوبري الليمون اصطدم بأسرة من أب وأم وطفلين يغادرون سيارة أجرة فقتل الطفل في الحال ثم لم يتوقف السائق بعد اصطدامه بسيارة الأجرة وقتله للطفل، ما أدى إلى اصطدامه بأكثر من 4 سيارات ملاكي، وسيارة أجرة أخرى، واضطر للتوقف بعد تهشيم السيارات، وتمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للشرطة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.