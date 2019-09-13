ضبط 1756 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت حملة أمنية ضمت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع من ضبط 1756 متهما هاربا من أحكام قضائية مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بنجاح وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بالتعاون والتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة التسع في ضبط 1756 متهما هاربا من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وآخرى حبس جزئي ومستأنف.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.