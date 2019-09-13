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اقتصاد

الذهب ينخفض.. والبلاديوم فى أعلى مستوى

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت أسعار البلاديوم لأعلى مستوياتها على الإطلاق، بفعل القلق من شح في إمدادات المعدن الذي يستخدم كمحفز في صناعة السيارات بسبب مشاكل عمالية في مناجم جنوب أفريقيا، بينما قلص الذهب مكاسبه وسط تلميحات جديدة إلى تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعا عند 1621.55 دولارًا للأوقية (الأونصة) قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه إلى 1617.30 دولار في أواخر جلسة التداول.

وقال سوكي كوبر محلل المعادن النفيسة لدى بنك ستاندرد تشارترد "من ناحية العوامل الأساسية للبلاتين والبلاديوم على وجه الخصوص، هناك مفاوضات مستمرة حول الأجور في جنوب أفريقيا.

وأضاف: "ليست قضيتنا الأساسية أن نتوقع انقطاعًا كبيرًا في الإمدادات، لكن نظرًا لأن سوق البلاديوم تعاني بالفعل من نقص في المعروض، فإن أي خسائر إضافية في الإنتاج ستؤدي على الأرجح إلى مزيد من الشح في السوق".

وصعد البلاديوم حوالي 28 في المئة منذ بداية العام.

وقلص الذهب مكاسبه بعد تقرير لبلومبرج ذكر أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون عرض صفقة تجارية محدودة على الصين، وهو ما قد يؤخر أو يلغي بعض الرسوم، مقابل تأكيدات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الزراعية.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1498.66 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1507.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.02 في المئة إلى 18.07 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 949.00 دولارا للأوقية.

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