تحرير محضر ضبط لشركة بددت كمية من مسحوق الكولاجين بالإسكندرية

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية التزام برئاسة الدكتور عبد المنعم قبيصي، محضر ضبط جمركي لشركة استيراد لتبديدها كمية من مسحوق الكولاجين سبق الإفراج عنها تحت التحفظ وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.



ووردت معلومات سرية بقيام أحد الشركات بمدينة العاشر من رمضان بالتصرف في مشمول البيان الجمركي رقم ٤٥١١٥ لسنه ٢٠١٨ وارد جمرك الدخيلة بـ750 شكارة مسحوق الكولاجين بوزن 15 طن صافي تقريبًا حيث تم الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليًا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها



وتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من: محمد أحمد مرسي بمكافحة التهرب التزام تجاري ومحمد سليمان مدير تعريفة بجمارك الدخيلة ومحمد أبو الطاهر والسيد عبد الفتاح والدكتور شريف صادق عن هيئة الصادرات والواردات لإعادة فحص المشمول بمخازن المستورد في مدينة العاشر من رمضان وتبين قيام المستورد بالتصرف في البضاعة وتبديدها.



وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و832 ألف و640 جنيه.



قرر الدكتور عبد المنعم قبيصي مدير عام المكافحة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة برقم 271 لسنة 2019 مكافحه تهريب التزام تجاري وأحاله المحضر للشئون القانونية لاتخاذ شئونها.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.