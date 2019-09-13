ضبط 15 سلاح نارى غير مرخص و4 قضايا مخدرات بالمنيا

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالمنيا بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات 15 قطعة سلاح ناري غير مرخصة و4 قضايا مخدرات من بينها حشيش وأفيون وأقراص مخدرة قبل بيعها وترويجها.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 15 قطعة سلاح ناري غير مرخصة من بينها 5 بنادق خرطوش وبندقيتين آليتين و8 أفرد رصاص وخرطوش محلي الصنع بالإضافة إلي 55 طلقة حية متنوعة الأعيرة.



كما نجحت مباحث مكافحة المخدرات تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية في ضبط 4 قضايا مخدرات من بينها كميات من الحشيش والأفيون والأقراص المخدرة قبل بيعها وترويجها.



تم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.