الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة وسقوط أمطار خفيفة حتى يوم الإثنين

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك حالة من الاستقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة، على كافة المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة التي تتراوح نسبتها بين 85 لـ 90 % على السواحل الشمالية، وبين 80 لـ 85 % على القاهرة.



وأضاف "عبد العال" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية يومي السبت والأحد المقبلين، وتنتهى هذه الفرص الإثنين"، مشيرًا إلى أن فصل الخريف سيبدأ في الـ21 من الشهر الجاري.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة سيكون معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



واختتم بقوله: "ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية".