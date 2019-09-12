رئيس لجنة الحكام: "فار" أخطأ في 4 حالات بالدوري الإنجليزي

أكد مايك رايلي رئيس لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن تقنية حكم

الفيديو المساعد (فار)، أخطأت في أربع حالات خلال أربع مباريات في الجولات الأولى من المسابقة.

وشهد الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، والذي يشهد للمرة الأولى استخدام تقنية (فار)، ما يقارب من 227 قرارًا تتضمن أهدافًا وبطاقات حمراء وحالات تسلل تمت مراجعتها حتى الآن مع إلغاء ستة قرارات.

ووفقا لتصريحات رايلي، كان يجب تغيير أربع قرارات أخرى، لكن ذلك لم يحدث.

ومن بين الحالات التي يقصدها رايلي، كان هدف المدافع السويسري فابيان شار لاعب نيوكاسل والذي كان يجب إلغاءه بعد أن لمس الكرة بيده، كما أنه لم يمنح البلجيكي يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي بطاقة حمراء للاعتداء على الخصم.

وكان هناك قراران آخران بعدم احتساب أخطاء على مخالفات ضد الإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي والألماني سيبستيان هالر مهاجم ويستهام يونايتد.

وقال رايلي، المدير العام لـرابطة الحكام المحترفين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس: "نحن نتعلم ونمضي قدمًا ونتطور باستمرار".

وأضاف: "كانت هناك أربع حالات لم يتدخل بها (فار)، سيكون هناك فهم أفضل لدور التقنية فيما بعد".

وتابع رايلي: "الأخطاء كلها تتعلق بالحكم المسؤول عن (فار) والعملية التي نتبناها".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هذه أمثلة- يقصد الحالات الأربع- كان من الممكن أن يصبح لـ(فار) فيها فائدة ويتدخل لمساعدة الحكم".