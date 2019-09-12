"الحنطور".. كابوس يهدد نظافة الأقصر ونظامها المروري

كثير من القرارات صدرت لمحاولة تنظيم عمل عربات "الحنطور" بمحافظة الأقصر، إلا أنها لم تأت بنتيجة على أرض الواقع، ما أثار مخاوف بعض الأهالي من تأثر قطاع السياحة، فضلًا عن معاناتهم اليومية نتيجة ما وصفوه بـ"بلطجة السائقين، واحتلالهم الشوارع".



"روائح كريهة"



تنبعث الروائح الكريهة من مخلفات الخيول، في شوارع رئيسية بمدينة الأقصر، ومن الساحات أمام المعابد، مثال ذلك ساحة أبو الحجاج أمام معبد الأقصر التي اتخذها أصحاب العربات، موقفًا بالمخالفة لقرار المحافظ السابق، وهو ما أضر كثيرًا بالمشهد الحضاري أمام المعبد.



وتُظهر إحدى الصور تحول جزء من كورنيش النيل بالأقصر، إلى مبولة للخيول، مصدرة روائحة كريهة.



ويتجاهل أصحاب العربات تطبيق قرار المحافظة، ارتداء الخيول لحفاضات، حتى لا تلوث الشارع.



احتلال الشوارع



يشكو الأهالي، من احتلال عربات "الحنطور" للطرق والشوارع، وقال أحدهم لـ"الدستور"، إن بعض أصحاب العربات، يعتبرون أنفسهم خارج القانون، يسيرون عكس الاتجاه، وفي بعض الأحيان يسيرون متجاورين مشكلين عائقًا أمام مرور السيارات الملاكي والأجرة، ويتوقفون حيث لافتات "ممنوع الوقوف"، يصطفون أمام الفنادق التي صدر قرار بمنع وقوفهم هناك.



من ناحيته، يرى النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، أن أصحاب عربات "الحنطور"، يجب أن يتعاونوا مع الحكومة، ويتوصلوا إلى بروتوكول تعاون، للحفاظ على المشهد الجمالي لعاصمة السياحة العالمية.



في عام 2016 صدر قرار من محمد بدر محافظ الأقصر آنذاك، بمنع قيام عربات الحنطور غير المرخصة من العمل بالمناطق السياحية، وضرورة الالتزام بالمواقف المحددة لها فقط، والتزام قائد عربة الحنطور بالاشتراطات البيئية والصحية، ووضع "البامبرز" للخيول، ووضع لوحة بيانات العربة وقائدها وتسعيرة الرحلات وعدم مضايقة الجمهور والسائحين.

