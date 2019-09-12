بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم وتحفيز "المركزي الأوروبي"

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي على مسافة

قريبة من أعلى مستوى له على الإطلاق، بدعم من تطورات إيجابية في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ووعد من البنك المركزي الأوروبي بأن يواصل سياسة نقدية تحفيزية.



وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 47.11 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 27184.15 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.64 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليغلق عند 3009.57 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 24.79 نقطة، أو 0.3 بالمئة، إلى 8194.47 نقطة.