نيس الفرنسي يجدد تعاقد لاعبة اليد المصرية مروة عيد عبدالملك

مدد فريق نيس الفرنسي لكرة اليد للسيدات التعاقد مع اللاعبة المصرية مروة عيد عبدالملك لمدة موسمين اليوم الخميس.

وكتبت اللاعبة المصرية عبر حسابها الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم "تجديد تعاقدي مع نادي نيس الفرنسي لموسمين".

وبدأت مروة عيد عبدالملك 32 عاما مسيرتها الرياضية بالأهلي، قبل أن تخوض تجربة غير موفقة بألمانيا، لتعود سريعا إلى الفريق الأحمر، الذي انتقلت من خلاله لصفوف أونيس الفرنسي، ثم لفريق نيس، الذي شهد بزوغ نجوميتها.