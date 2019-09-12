انتشال جثة عامل نقّب عن الأثار بعد 21 يوما من انهيار حفرة عليه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من انتشال جثة عامل بعد 21 يوما من انهيار حفرة عليه خلال التنقيب عن الأثار بقرية عرب الحصار في الصف بالجيزة.



تلقى اللواء هانى سعيد مدير قطاع الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانهيار حفرة ووجود متوفى بقرية عرب الحصار بالصف، وتبين أنه خلال تنقيب محمد هليل، 50 سنة، عامل، عن الأثار لصالح آخرين انهارت عليه الرمال ودفن أسفلها وبعد 21 يوما من البحث تم انتشال الجثة.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.