بوابة الحكومة تنشر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:37 م
أميرة العنانيطباعة
نشرت بوابة الحكومة المصرية نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 20192020.
ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال رقم الجلوس وكود التنسيق من خلال الرابط التالي
https:tansik.egypt.gov.egTansikResults?fbclid=IwAR2_-hzMDi4xNNWO5lY7eXkbIR-xccP3pd85BExhI_Sgm0Nnnu6v25pNAfM
كان الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أعلن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019 -2020، حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62%،كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 612 بنسبة 95.54%، وطب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08%،وطب اسيوط 616 درجة بنسبة 94.77%،وكلية صيدلة بنين القاهرة 609 درجة، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين درجة 593بنسبة 91.23%.
ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال رقم الجلوس وكود التنسيق من خلال الرابط التالي
https:tansik.egypt.gov.egTansikResults?fbclid=IwAR2_-hzMDi4xNNWO5lY7eXkbIR-xccP3pd85BExhI_Sgm0Nnnu6v25pNAfM
كان الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أعلن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019 -2020، حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62%،كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 612 بنسبة 95.54%، وطب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08%،وطب اسيوط 616 درجة بنسبة 94.77%،وكلية صيدلة بنين القاهرة 609 درجة، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين درجة 593بنسبة 91.23%.