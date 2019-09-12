سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

قررت الإذاعة منع عرض أغنيتي "إن شاء الله ما أعدمك"، التي غناها الفنان الراحل محمد قنديل، وهي من كلماته وألحان محمود الشريف.



كما أصدرت قرارًا آخر بمنع إذاعة أغنية "يا علي يا علي"، التي غنتها الفنانة الراحلة صباح، واعتبرتهما الإذاعة وقتها بأنهما لا تتفقان مع القيم والأخلاق.



وجرى نشر قرار المنع في إحدى الصحف القومية وقتها، وذلك رغم المكانة الفنية التي يتمتع بها محمد قنديل، وكذلك صباح في ذلك الوقت.