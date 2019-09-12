عبد الله الرويشد يغادر إلى برلين لإجراء جراحة (صورة)

من ناحية أخرى تم الإعلان مؤخرًا عن حفل غنائي للفنان عبد الله الرويشد، برفقة الفنان أصيل أبو بكر بأحد المسارح في منطقة تبوك، وذلك يوم 20 سبتمبر، ولم يكشف بعد عن مصير هذه الحفلة، خاصة بعد الجراحة التي سيخضع لها الرويشد.







غادر الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الكويت متجهًا إلى مدينة برلين؛ وذلك من أجل الخضوع لعملية جراحية في كتفه، والذي أصيب بعد سقوطه على مسرح جابر الأحمد بالكويت في شهر مارس الماضي.وكان الفنان عبد الله الرويشد قد تعثرت قدمه خلال غنائه على المسرح وسقط أرضًا، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، ووضعت يده في جبيرة وقتها.